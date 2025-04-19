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19 апреля, 16:30

Транспорт

Из Москвы отправился агитпоезд "Единство в памяти. Сила в подвиге!"

Из Москвы отправился агитпоезд "Единство в памяти. Сила в подвиге!"

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В Москве с Киевского вокзала стартовал агитационный поезд министерства обороны России под названием "Единство в памяти. Сила в подвиге!". В составе восемь тематических вагонов с экспозициями различных родов войск, а также четыре платформы с трофейной техникой, захваченной в ходе проведения специальной военной операции.

В экспозициях представлены материалы о Сухопутных войсках, ВКС, ВДВ и Военно-морском флоте. Как отметили в Минобороны, поезд направлен на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортобществовидеоАлина Гилева

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