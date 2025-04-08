"Мой район. Новости": новый надземный пешеходный переход появился в Капотне

Благодаря надземному пешеходному переходу, который появился на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, жителям Капотни стало удобнее добираться до крупных торговых центров и остановок транспорта. Преодолеть проезжую часть по стеклянному коридору можно всего за 10 минут.

Этот переход – самый длинный на Московской кольцевой автодороге. Его возвели в рамках реконструкции транспортной развязки.

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