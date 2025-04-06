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06 апреля, 16:45

Транспорт

"Мой район. Новости": в Зеленограде нанесут вафельную разметку на круговом перекрестке

"Мой район. Новости": в Зеленограде нанесут вафельную разметку на круговом перекрестке

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На перекрестке Георгиевского проспекта, улицы Радио и Кутузовского шоссе планируют нанести вафельную разметку. Она повысит безопасность и позволит автомобилям свободно въезжать на круг. По расчетам, это увеличит скорость движения и снизит число аварий.

В Зеленограде реализуют около 25 проектов по улучшению дорожного движения. Благодаря переразметке на пяти участках улиц появятся дополнительные полосы и полосы для разворота.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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