В ВАО Москвы обустроят новые пешеходные переходы и дополнительные полосы

В Восточном административном округе (ВАО) появятся новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения и вафельная разметка. Всего подготовлено около 35 проектов.

Например, новый переход появится на улице Дмитриевского, что обеспечит удобный путь к метро, школам и жилым кварталам. На Союзном проспекте в Перово снизят скорость движения, а на улице Лазо обустроят островки безопасности возле Знаменской церкви и Перовского парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.