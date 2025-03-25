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25 марта, 11:15

Транспорт

В ВАО Москвы обустроят новые пешеходные переходы и дополнительные полосы

В ВАО Москвы обустроят новые пешеходные переходы и дополнительные полосы

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Алтуфьевское шоссе получит вафельную разметку для ускорения движения

В Восточном административном округе (ВАО) появятся новые пешеходные переходы, островки безопасности, дополнительные полосы движения и вафельная разметка. Всего подготовлено около 35 проектов.

Например, новый переход появится на улице Дмитриевского, что обеспечит удобный путь к метро, школам и жилым кварталам. На Союзном проспекте в Перово снизят скорость движения, а на улице Лазо обустроят островки безопасности возле Знаменской церкви и Перовского парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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