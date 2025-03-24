Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 07:15

Город

Пешеходный мост "Багратион" начнут реконструировать в Москве

Пешеходный мост "Багратион" начнут реконструировать в Москве

На МСД стало свободнее после изменения правил движения

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 марта

Первое кафе появилось в столичном метро

Мост "Багратион" закрывают на капитальный ремонт с 24 марта

Реконструкции исторического сражения 1812 года показывают в кинопарке "Москино"

Сергей Собянин рассказал о работе отделения переливания крови НИИ Склифосовского

В центре Москвы создадут новое прогулочное пространство

Сражения времен Отечественной войны 1812 года реконструируют в кинопарке "Москино"

Шесть навигационных стелл установили на первых в России цифровых станциях

Пешеходный мост "Багратион" ждут масштабные обновления. Спустя почти 30 лет с момента открытия его начнут реконструировать.

Поэтому москвичам, которые часто используют мост для того, чтобы перебраться со стороны Кутузовского проспекта к "Москва-Сити", стоит задуматься об альтернативных маршрутах. К примеру, можно воспользоваться Филевской линией метро, речным транспортом, МЦК или МЦД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика