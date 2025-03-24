24 марта, 07:15Город
Пешеходный мост "Багратион" начнут реконструировать в Москве
Пешеходный мост "Багратион" ждут масштабные обновления. Спустя почти 30 лет с момента открытия его начнут реконструировать.
Поэтому москвичам, которые часто используют мост для того, чтобы перебраться со стороны Кутузовского проспекта к "Москва-Сити", стоит задуматься об альтернативных маршрутах. К примеру, можно воспользоваться Филевской линией метро, речным транспортом, МЦК или МЦД.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.