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19 марта, 23:40

Общество

"Мой район. Новости": москвичи смогут пожениться на площадке кинопарка "Москино"

"Мой район. Новости": москвичи смогут пожениться на площадке кинопарка "Москино"

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Теперь столичные пары смогут пожениться на площадке кинопарка "Москино". Церемонии будут проходить в натурной декорации "Театр Гонзаги" – одной из самых популярных в кинопарке.

Пробную регистрацию брака в "Москино" провели 1 марта. В результате идея очень понравилась столичным парам, и кинопарк включили в городской проект необычных площадок для выездных бракосочетаний.

Первая дата, на которую уже сейчас можно подать заявление, – канун Красной горки. В этом году он приходится на 26 апреля. Для молодоженов также организуют фотосессию в других декорациях кинопарка.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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