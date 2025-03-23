23 марта, 16:14Город
Кафе для пассажиров метро открылось на "Нижегородской" в Москве
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
В Москве в вестибюле станции метро "Нижегородская" открылось кафе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Пассажиры метро могут взять с собой в дорогу сэндвичи, снеки, десерты, кофе, чай и другие напитки.
"Оно ориентировано на быстрое и качественное обслуживание пассажиров. В дальнейшем планируем открыть подобные кафе и на других станциях метро", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Интерьер кафе выполнен в спокойных тонах, а стаканы украшены фирменной буквой М. В кафе также можно увидеть пряники с рисунком в виде линий метро или пирожные в форме вагонов.
Кроме того, на "Нижегородской" расположена крупнейшая в метро вендинговая галерея. Здесь есть почти все автоматы, которые можно встретить на станциях и на автовокзалах.
Между тем до 2030 года инвесторы планируют построить 48 различных объектов коммерческой и жилой недвижимости в рамках развития территорий, которые прилегают к транспортным хабам у станций метро Москвы. Об этом ранее рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Предполагается, что после реализации этих проектов будет создано около 3,5 миллиона квадратных метров жилой, торговой и офисной инфраструктуры.
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