Кафе для пассажиров метро открылось на "Нижегородской" в Москве

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Москве в вестибюле станции метро "Нижегородская" открылось кафе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пассажиры метро могут взять с собой в дорогу сэндвичи, снеки, десерты, кофе, чай и другие напитки.

"Оно ориентировано на быстрое и качественное обслуживание пассажиров. В дальнейшем планируем открыть подобные кафе и на других станциях метро", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Интерьер кафе выполнен в спокойных тонах, а стаканы украшены фирменной буквой М. В кафе также можно увидеть пряники с рисунком в виде линий метро или пирожные в форме вагонов.

Кроме того, на "Нижегородской" расположена крупнейшая в метро вендинговая галерея. Здесь есть почти все автоматы, которые можно встретить на станциях и на автовокзалах.

Между тем до 2030 года инвесторы планируют построить 48 различных объектов коммерческой и жилой недвижимости в рамках развития территорий, которые прилегают к транспортным хабам у станций метро Москвы. Об этом ранее рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предполагается, что после реализации этих проектов будет создано около 3,5 миллиона квадратных метров жилой, торговой и офисной инфраструктуры.