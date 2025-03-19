Более 50% поездов на Замоскворецкой линии метро обновят к концу 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца этого года на Замоскворецкой линии Московского метрополитена планируется обновить более 50% поездов, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, к концу 2025 года столичный метрополитен получит 34 новых состава "Москва-2024", которые выйдут на Замоскворецкую линию и новые участки Троицкой линии. В прошлом году в метро приняли 36 таких поездов.

Ликсутов уточнил, что с 2010 года количество современных вагонов выросло почти в 6 раз. К 2030 году доля новых поездов в метрополитене Москвы составит около 90%, благодаря чему поездки станут более удобными и комфортными, заявил он.

Ранее стало известно, что в Москве начали готовить поезда к теплому сезону. Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) проверят более 3,5 тысячи вагонов.

Особое внимание уделят системам климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдению и связи пассажиров с управляющей бригадой состава. Обследуют освещения в тамбурах и салонах вагонов. Работы планируют завершить в мае.