В марте не будут закрывать движение на участке "Новые Черемушки" – "Октябрьская"

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Строительство пересадки на станции "Академическая" досрочно завершено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим в ведомстве предупредили, что ограничения на участке между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" Калужско-Рижской линии больше не будут вводиться, поэтому с 15 марта жители и гости столицы смогут вновь воспользоваться станциями метро.

По данным Дептранса, в будущем специалисты проведут еще несколько этапов работ по строительству пересадки на новую станцию "Академическая" Троицкой линии. Для этого также могут потребоваться временные закрытия движения.

На период вводимых ограничений для пассажиров запускали бесплатные компенсационные автобусы. Горожан угощали горячим чаем, а сотрудники транспортного комплекса следили за движением и помогали построить альтернативный маршрут.

Ранее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что специально дооборудованные поезда "Москва-2020" начнут проходить ночные испытания в московском метро в рамках подготовки к запуску беспилотного движения. Решение о выходе состава в ночное время было принято для того, чтобы не мешать работе метро.