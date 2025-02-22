Участок Калужско-Рижской линии метро будет закрыт в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Участок между станциями Калужско-Рижской линии метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская" будет закрыт в выходные дни, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной для этого послужит строительство нового перехода на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии. Ограничения будут действовать с 1 по 2 марта, с 15 по 16 марта и с 22 по 23 марта.

При этом пассажиры смогут пользоваться альтернативными маршрутами. Так, добраться до нужной станции удастся на бесплатных автобусах КМ, которые будут ходить вдоль закрытого участка, а также по Большой Кольцевой линии (БКЛ). Через нее удастся сделать пересадку на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и прочие линии метро.

Также во время перекрытия пассажиры смогут пользоваться Московским Центральным кольцом (МЦК), Серпуховско-Тимирязевской линией с пересадкой через Бутовскую и регулярными маршрутами наземного транспорта.

Вместе с тем метро предоставит москвичам и гостям столицы возможность бесплатно повторно войти в метро на станциях "Октябрьская" Кольцевой и Калужско-Рижской линий, а также "Новые Черемушки" и "Площадь Гагарина".

В период действия ограничений на закрытом участке будут дежурить сотрудники ЦОМП, которые объяснят пассажирам, как добраться до нужной станции.

Планируется, что до 2030 года в Москве построят еще 31 станцию метро. На сегодняшний день продолжается строительство Рублево-Архангельской и Троицкой линий, а также станции "Достоевская" Кольцевой линии. Кроме того, специалисты проектируют работы на Бирюлевской линии и приступают к продлению Арбатско-Покровской линии до станции "Гольяново".