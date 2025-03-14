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14 марта, 07:30

Транспорт

Более 3,5 тыс вагонов поездов проверят в Москве

Более 3,5 тыс вагонов поездов проверят в Москве

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В Москве к теплому сезону начали готовить поезда. Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) проверят более 3,5 тысячи вагонов.

Особое внимание уделят системам климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдению и связи пассажиров с управляющей бригадой состава. Обследуют освещения в тамбурах и салонах вагонов. Работы планируют завершить в мае. Остальной подвижной состав подготовят сотрудники Российских железных дорог (РЖД).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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