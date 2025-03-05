Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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05 марта, 07:30

Транспорт

Минтранс сообщил, что дети смогут круглогодично ездить в поездах со скидкой 50%

Минтранс сообщил, что дети смогут круглогодично ездить в поездах со скидкой 50%

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Дети до 18 лет скоро смогут ездить в поездах дальнего следования за полцены. Об этом сообщили в Минтрансе. Скидка будет круглогодичной.

При этом покупателям билетов не понадобится предъявлять справки из школы. Для реализации этой меры уже разработан проект постановления правительства, его публикация ожидается в ближайшие две недели. Раньше льгота действовала только в летние каникулы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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