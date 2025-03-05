Минтранс сообщил, что дети смогут круглогодично ездить в поездах со скидкой 50%

Дети до 18 лет скоро смогут ездить в поездах дальнего следования за полцены. Об этом сообщили в Минтрансе. Скидка будет круглогодичной.

При этом покупателям билетов не понадобится предъявлять справки из школы. Для реализации этой меры уже разработан проект постановления правительства, его публикация ожидается в ближайшие две недели. Раньше льгота действовала только в летние каникулы.

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