05 марта, 07:30Транспорт
Минтранс сообщил, что дети смогут круглогодично ездить в поездах со скидкой 50%
Дети до 18 лет скоро смогут ездить в поездах дальнего следования за полцены. Об этом сообщили в Минтрансе. Скидка будет круглогодичной.
При этом покупателям билетов не понадобится предъявлять справки из школы. Для реализации этой меры уже разработан проект постановления правительства, его публикация ожидается в ближайшие две недели. Раньше льгота действовала только в летние каникулы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.