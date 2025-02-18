РЖД ввели наказание для пассажиров за распитие спиртного

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Российские железные дороги (РЖД) предусмотрели наказание для пассажиров, распивающих спиртное. Соответствующая информация появилась на портале ФПК.

"Даже самое долгожданное путешествие может быть омрачено, если попутчик нарушает общественный порядок. Поэтому приняли решение обновить правила программы лояльности "РЖД Бонус". Теперь за распитие спиртных напитков, хулиганство или другие правонарушения в пути следования поезда пассажиры лишатся накопленных баллов", – уточняется в публикации.

Баллы будут потеряны полностью, уточнили в компании. В этом году за нарушения их лишились уже более 100 пассажиров.

Ранее РЖД призвали перед введением запрета спиртного в поездах дальнего следования собрать все позиции экспертов по данному вопросу, а уже потом вести дискуссии на этот счет. Замгендиректора компании Иван Колесников отметил, что в вопросе штрафов нужно проанализировать практику других стран.

