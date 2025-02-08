Минобороны РФ просит взыскать более 5,5 млн рублей с РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Министерства обороны РФ к ОАО "Российские железные дороги" на сумму 5,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела, сообщает ТАСС.

"Сумма искового заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги" составляет 5 млн 515 тыс. 579 рублей", – говорится в документе.

Детали иска, а также статус его принятия судом к производству в материалах не уточняются.

В октябре прошлого года Минобороны РФ подало иски к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерии для ВС РФ. Тогда оборонное ведомство потребовало взыскать с института более 29 миллионов рублей.

До этого, в июле, Минобороны России подало 23 иска к "Военно-строительной компании" на общую сумму в 6,8 миллиарда рублей, из которых 6,4 миллиарда – по трем искам о взыскании убытков.