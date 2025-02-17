Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 16:15

Происшествия

Зацепера заметили на ж/д станции Бирюлево-Пассажирская

Зацепера заметили на ж/д станции Бирюлево-Пассажирская

Москвичка заявила об угрозах после жалобы на ресторан в соцсетях

В Москве после инцидента в бассейне возбуждено уголовное дело

Новости регионов: пьяный водитель попытался скрыться от инспекторов ГАИ в Петербурге

Следователи осматривают бассейн в Москве, в котором едва не утонул ребенок

Мужчина избил прохожего в переходе станции "Китай-город" столичного метро

Два человека погибли при пожаре в Ленинградской области

Следствие выясняет обстоятельства инцидента с ребенком в бассейне в Москве

Четыре грузовика столкнулись на 106-м километре МКАД

Новости мира: в Монреале хоккеисты устроили три драки за девять секунд

На железнодорожной станции Бирюлево-Пассажирская очевидцы засняли, как молодой человек залез между вагонами электрички и размахивал руками.

Железнодорожные компании обеспокоены ростом популярности зацепинга в Москве и Подмосковье. По их данным, количество зафиксированных случаев за год увеличилось вдвое. Чаще всего этим занимаются подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В погоне за экстремальными ощущениями и эффектными кадрами они рискуют жизнью и нарушают график движения поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортвидеоЕвгений ДукоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика