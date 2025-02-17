Зацепера заметили на ж/д станции Бирюлево-Пассажирская

На железнодорожной станции Бирюлево-Пассажирская очевидцы засняли, как молодой человек залез между вагонами электрички и размахивал руками.

Железнодорожные компании обеспокоены ростом популярности зацепинга в Москве и Подмосковье. По их данным, количество зафиксированных случаев за год увеличилось вдвое. Чаще всего этим занимаются подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В погоне за экстремальными ощущениями и эффектными кадрами они рискуют жизнью и нарушают график движения поездов.

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