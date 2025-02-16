Двое детей погибли при пожаре в Чувашии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два ребенка погибли в результате пожаре в частном доме в чувашском поселке Атрать. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

В доме проживала семья из четырех человек. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела двух мальчиков 2 и 4 лет. Еще два человека – 27-летняя женщина и 36-летний мужчина – были госпитализированы.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К тушению огня привлекли 6 специалистов и 3 единицы техники МЧС. Причина пожара устанавливается.

Ранее пожар произошел в кафе на площади 800 квадратных метров в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. В здании обрушилась кровля. Спустя некоторое время огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

Вечером 14 февраля возгорание случилось в пансионате в станице Благовещенской под Анапой. Огонь охватил 1,4 тысячи квадратных метров, затронув корпус проживания и общепит. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.