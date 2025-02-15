15 февраля, 19:34Происшествия
Открытое горение ликвидировано в кафе в Нефтеюганске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Открытое горение ликвидировано в кафе в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, говорится в телеграм-канале МЧС России.
Пожар на 800 "квадратах" в кафе Нефтеюганска произошел вечером 15 февраля. В результате возгорания обрушилась кровля одноэтажного здания. На месте происшествия работают 23 специалиста и 6 единиц техники.
Ранее на Центральном рынке в Симферополе загорелось двухэтажное торговое здание. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.
Из-за ветра пламя распространилось на соседнее здание. Спустя некоторое время прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание. Позже пожар был полностью потушен. Причины возгорания устанавливаются.
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