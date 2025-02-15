Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение ликвидировано в кафе в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, говорится в телеграм-канале МЧС России.

Пожар на 800 "квадратах" в кафе Нефтеюганска произошел вечером 15 февраля. В результате возгорания обрушилась кровля одноэтажного здания. На месте происшествия работают 23 специалиста и 6 единиц техники.

Ранее на Центральном рынке в Симферополе загорелось двухэтажное торговое здание. Площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

Из-за ветра пламя распространилось на соседнее здание. Спустя некоторое время прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание. Позже пожар был полностью потушен. Причины возгорания устанавливаются.