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14 февраля, 21:05

Происшествия

Торговое здание загорелось на Центральном рынке Симферополя

Видео: телеграм-канал "Чп / Симферополь"

Двухэтажное торговое здание на Центральном рынке загорелось в Симферополе. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, рынок расположен на улице Пушкина. Также пламя распространилось на соседнее здание. К тушению привлекли 34 специалиста и 9 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 300 "квадратов". Тогда же ведомство подчеркивало, что из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания, силы и средства для тушения наращивались.

Между тем пожар вспыхнул в станице Благовещенской под Анапой. Там загорелся пансионат, в котором расположен действующий штаб волонтеров. Площадь возгорания составляла 1,4 тысячи "квадратов", пожар удалось локализовать.

Как рассказали в прокуратуре, предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка.

Здание бывшего электрозавода загорелось на востоке Москвы

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