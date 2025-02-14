14 февраля, 21:05Происшествия
Торговое здание загорелось на Центральном рынке Симферополя
По данным ведомства, рынок расположен на улице Пушкина. Также пламя распространилось на соседнее здание. К тушению привлекли 34 специалиста и 9 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 300 "квадратов". Тогда же ведомство подчеркивало, что из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания, силы и средства для тушения наращивались.
Между тем пожар вспыхнул в станице Благовещенской под Анапой. Там загорелся пансионат, в котором расположен действующий штаб волонтеров. Площадь возгорания составляла 1,4 тысячи "квадратов", пожар удалось локализовать.
Как рассказали в прокуратуре, предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Анапской межрайонной прокуратурой организована проверка.
Здание бывшего электрозавода загорелось на востоке Москвы