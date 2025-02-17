Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 07:15

Происшествия

В одном из московских бассейнов едва не утонул ребенок

В одном из московских бассейнов едва не утонул ребенок

Новости регионов: небольшие выбросы мазута зафиксированы на 11 участках пляжей на Кубани

Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне спорткомплекса в Москве

Отец ребенка, который чуть не утонул в московском бассейне, рассказал детали ЧП

Движение на Рижской эстакаде затруднено из-за аварии с участием трех автомобилей

Новости мира: на Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США

Новости регионов: на трассе в Башкирии столкнулись 20 автомобилей

Новости регионов: ребенок пострадал в массовой аварии в Башкирии

Новости мира: давка произошла на железнодорожном вокзале Нью-Дели

Новости мира: военно-морские учения более чем 30 государств стартовали в Индонезии

В одном из московских бассейнов едва не утонул ребенок. Произошедшее сняли камеры наблюдения, эти кадры сейчас изучают следователи.

На них в конце тренировки мальчик снимает ласты, но оступается и падает в воду. Тренер этого не заметил, так как отвлекся на телефон. Семилетний ребенок провел под водой около двух минут.

Его спас мужчина, который в это время плавал на соседней дорожке. Он вытащил мальчика. Ребенку оказали первую помощь и передали врачам. Сейчас он в реанимации. По словам отца, скорую он вызвал сам, а о случившемся ему даже не сообщили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика