В одном из московских бассейнов едва не утонул ребенок. Произошедшее сняли камеры наблюдения, эти кадры сейчас изучают следователи.

На них в конце тренировки мальчик снимает ласты, но оступается и падает в воду. Тренер этого не заметил, так как отвлекся на телефон. Семилетний ребенок провел под водой около двух минут.

Его спас мужчина, который в это время плавал на соседней дорожке. Он вытащил мальчика. Ребенку оказали первую помощь и передали врачам. Сейчас он в реанимации. По словам отца, скорую он вызвал сам, а о случившемся ему даже не сообщили.

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