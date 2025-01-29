Как минимум 15 человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии

Фото: 123RF/joseh51

По меньшей мере 15 человек погибли в давке, которая образовалась на крупнейшем индуистском фестивале Кумбха-мела в Индии. Об этом пишет AFP со ссылкой на местные медицинские службы.

Кроме того, многие участники фестиваля получили различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Фестиваль проходит на месте слияния рек Ганг и Ямуна в городе Праяградж штата Уттар-Прадеш на севере Индии.

Ранее сообщалось, что в аварии с пассажирским автобусом на юго-востоке Боливии 19 человек погибли, еще девять пострадали. По данным СМИ, автобус ехал из столицы Ла-Пас в город Вильясон в департаменте Потоси. Транспорт перевернулся, из-за чего после вылетел с дороги.

В начале января не менее трех человек погибли в результате давки, которая произошла после молитвы в мечети Омейядов в центре Дамаска. Кроме того, из-за инцидента многие были ранены.