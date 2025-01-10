Ahaber: при давке в мечети в Дамаске погибли не менее трех человек

Фото: ahaber.com.tr

Не менее трех человек погибли в результате давки, которая произошла после молитвы в мечети Омейядов в центре Дамаска. Об этом сообщает турецкий телеканал Ahaber.

Кроме того, из-за инцидента многие были ранены. В соцсетях появились кадры с места происшествия, где видно, как в мечети возникла паника. Также заметно, как несколько человек лежат на полу без движения, а других выносят из здания.

В начале января десятки человек получили травмы в результате давки при входе в метро в пригороде столицы Катара Люсейле после новогоднего фейерверка и праздничного концерта.

Время работы метро было продлено в новогоднюю ночь до 02:00 по местному времени, а праздничный концерт закончился в 01:00. В связи с этим тысячи человек поспешили до единственной ближайшей станции метро, чтобы успеть до закрытия.

