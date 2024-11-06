Давка произошла в краснодарской школе

Фото: телеграм-канал Kub Mash

В краснодарской школе № 102 произошла давка. Об этом рассказала "Газете.ру" мама одного из учеников по имени Яна.

По словам женщины, инцидент произошел в раздевалке из-за того, что сразу у нескольких классов одновременно закончились уроки. Среди детей началась паника.

"Закончились уроки, от детей стали поступать сообщения, что они не могут выйти из школы, потому что там давка. Мы начали звонить детям, выяснять, все ли в порядке. Буквально через пару минут все дети стали отвечать на звонки", – рассказала Яна.

Мама школьника добавила, что такой инцидент произошел в первый раз. Она подчеркнула, что у учеников в новой четверти стало больше уроков, и заканчиваются они у всех примерно в одно и то же время.

"И все одновременно спустились к раздевалке: одни заходили, другие выходили, и середина детей оказалась в давке. Началась паника среди детей. Кто-то визжать, пищать, кричать начал", – отметила женщина.

Она предположила, что все произошло из-за нехватки уроков ОБЖ в школах. Кроме того, завуч заверила родителей, что давка продлилась не дольше минуты, и пообещала провести с учениками "пятиминутки о безопасности".

"Если бы ОБЖ вернули бы в школы, дети бы знали, как себя вести, как не попасть в давку и как себя вести, чтобы из нее выйти", – пояснила она.

Яна добавила, что на следующий день людей было в два раза больше, но давки не было. По ее словам, никто из детей не пострадал.

Еще одной родительнице Ирине ребенок рассказал, что старшие дети во время давки вели себя "безобразно", и некоторые из школьников упали и ударились головой.

Ранее телеграм-каналы писали, что в школе № 102 в Краснодаре произошла давка в гардеробе, куда одновременно пришли ученики 14 классов. Гардеробщица не смогла справиться с потоком детей, а охранник на произошедшее никак не реагировал. В результате некоторые школьники пострадали, порвали одежду или разбили телефоны. По данным СМИ, прокуратура организовала проверку.

Между тем в Росстандарте утвердили поправки в ГОСТ для учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью государственных закупок. Стандарт оговаривает важные блоки, касающиеся функционирования охранников на территории школ.

Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. Согласно нововведениям, при режиме повышенной опасности сотрудник ЧОПа должен будет надеть бронежилет и бронированную каску, а также взять служебное оружие. В обычной же ситуации ему необходимо быть на посту с резиновой палкой и наручниками.