Возможности Пушкинской карты могут быть расширены для ряда учеников

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести разовое ежегодное зачисление определенной суммы на Пушкинскую карту для тех учеников, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает RT.

Эти деньги, по его плану, можно будет потратить на школьные принадлежности, форму, сменную обувь и спортивный инвентарь. Соответствующее обращение он направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Ветров напомнил, что скоро в стране начнется пора подготовки к новому учебному году. По его мнению, особенно важно оказать помощь тем семьям, кому это по-настоящему необходимо.

Ранее олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила сделать в России спортивный аналог "Пушкинской карты".

В свою очередь, первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести аналог "Пушкинской карты" для участников СВО и их детей, с помощью которой они могли бы посещать культурные учреждения и мероприятия.

Лантратова предложила дать название программе "Верещагинская карта" в память о великом русском художнике-баталисте Василии Верещагине.

