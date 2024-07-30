Депутат Журова предложила создать спортивный аналог "Пушкинской карты"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предложила сделать в России спортивный аналог "Пушкинской карты". Своей инициативой она поделилась в разговоре с "Лентой.ру".

"Наша задача – создать по аналогии с "Пушкинской картой" спортивную карту, чтобы дети, молодежь ходили на соревнования бесплатно", – указала парламентарий.

Ранее Журова заявила о необходимости развивать внутренние спортивные соревнования в РФ. Так она отреагировала на слова спортивного журналиста Дмитрия Губерниева о том, что Россия неспортивная страна.

Она считает, что Губерниев мог иметь в виду то, что в Соединенных Штатах выстроена собственная система спорта. В результате их внутренние соревнования бывают для граждан более привлекательными, чем международные первенства. Депутат предложила сделать то же самое в России и начать с фигурного катания.