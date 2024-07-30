IFA хочет перенести Игры дружбы на 2025 год

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Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Всемирные игры дружбы в России на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Такое предложение поступило после консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций. Причиной стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

В ассоциации уточнили, что решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных игр дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих.

В апреле сенаторы одобрили закон, регулирующий вопросы проведения Всемирных игр дружбы в России. Они должны были состояться в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. В соревновательную программу вошли 208 дисциплин, должно быть выдано 283 комплекта наград.

Вопросами спортивного сотрудничества стран, продвижения и популяризации Игр, а также деятельности по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне будет заниматься IFA.

Размеры и порядок выплаты вознаграждений победителям и призерам Игр из числа россиян, а также тренерам команд будут установлены правительством РФ.