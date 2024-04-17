Совфед одобрил закон о проведении Всемирных игр дружбы

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В ходе заседания верхней палаты парламента сенаторы одобрили закон, регулирующий вопросы проведения Всемирных игр дружбы в России, которые состоятся с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Так, вопросами спортивного сотрудничества стран, продвижения и популяризации Игр, а также деятельности по развитию спорта, культуры, науки, образования на международном уровне будет заниматься Международная ассоциация дружбы (IFA). При этом размеры и порядок выплаты вознаграждений победителям и призерам Игр из числа россиян, а также тренерам команд будут установлены правительством РФ.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог предложил производить призовые выплаты в криптовалюте, чтобы избежать санкции.

Согласно закону, во время проведения состязаний запрещается розничная продажа и потребление алкоголя, реклама букмекерских контор и пива на стадионах.

Ранее директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод заявил, что МОК планирует рассмотреть возможность санкций для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России. Он добавил, что атлеты, принявшие участие в соревнованиях, будут рисковать как с точки зрения допинга, так и пропаганды.

До этого МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Уточняется, что комитет обвиняет РФ в "циничной попытке политизировать спорт", а также в том, что российская сторона якобы может использовать спортсменов для пропаганды.