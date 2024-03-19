МОК рассмотрит возможность санкций в отношении спортсменов за участие в Играх дружбы

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Международный олимпийский комитет (МОК) планирует рассмотреть возможность санкций для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России. Об этом сообщил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод.

"Мы рассмотрим этот вопрос в будущем. Мы ясно дали понять НОК и международным федерациям свою позицию", – цитирует его "Интерфакс".

Маклеод добавил, что атлеты, которые примут участие в Играх дружбы, будут рисковать как с точки зрения допинга, так и пропаганды.

Ранее МОК призвал мировых спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Они пройдут осенью в Москве и Екатеринбурге.

Свой призыв в организации объяснили опасениями, которые вызваны тем, что РФ может якобы использовать гостей из зарубежных стран для пропаганды. Более того, комитет обвинил РФ в "циничной попытке политизировать спорт".

