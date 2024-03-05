Имя тигру-талисману Игр дружбы выберут путем голосования

Фото: vk.com/Всемирные игры дружбы 2024

Тигру, который стал талисманом Игр дружб, выберут имя в рамках голосования, рассказал глава организационного комитета соревнований Алексей Сорокин.

"Выбор имени – это будет следующий этап. Будет голосование, вместе с народом придумаем имя тигру. Надеемся на широкое участие людей в этом процессе", – приводит ТАСС его слова.

Ранее на Всемирном фестивале молодежи представили талисман Игр дружбы – им стал тигр. Всего было 17 вариантов, но в шорт-лист попали трое – белка, медведь и тигр.

Игры дружбы должны состояться в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. В программу войдут 208 спортивных дисциплин, будет выдано 283 комплекта наград. По словам Сорокина, турнир станет беспрецедентным по масштабам и срокам подготовки.



Российские спортсмены стали первыми чемпионами "Игр будущего" по кибатлетике