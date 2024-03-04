В программу Игр дружбы войдут 36 видов спортивной программы

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В соревновательную программу Игр дружбы войдут 36 видов спортивной программы, 208 дисциплин, будет выдано 283 комплекта наград. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления генерального директора оргкомитета Игр дружбы Алексея Сорокина на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

По его словам, турнир станет беспрецедентным по масштабам и срокам подготовки.

Сорокин рассказал, что уже заключено соглашение с Международной ассоциацией дружбы. Он также выразил надежду, что в ближайшее время состоится совместная пресс-конференция. Игры дружбы должны пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября следующего года.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может аннулировать результаты атлетов из РФ на Олимпиаде в Париже в случае их участия в Играх дружбы.

Организационный комитет Всемирных игр дружбы подчеркивал, что никогда не стремился к созданию соревнований, которые могли бы создать условия для конкуренции с Олимпийскими играми.

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