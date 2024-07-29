Депутат Журова оценила слова Губерниева о неспортивной России

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Нужно развивать внутренние спортивные соревнования в России. Так олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на высказывание спортивного журналиста Дмитрия Губерниева о том, что РФ неспортивная страна.

"Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание", – цитирует ее "Лента.ру".

По ее словам, Губерниев в своем высказывании мог иметь в виду то, что США выстроили собственную систему спорта так, что их внутренние соревнования бывают для американцев более интересными, чем мировые первенства. Она отметила, что в Соединенных Штатах со зрителями работают таким образом, что внутренние состязания считаются выше мировых соревнований.

Она предложила сделать то же самое в России и начать с фигурного катания. Журова считает, что нужно сделать лигу фигурного катания, лигу художественной гимнастики, где уровень выступлений будет значительно выше, чем на любых мировых соревнованиях.

Ранее депутат ГД, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил низкие результаты атлетов из России на Олимпийских играх, проходящих в Париже. Он связал это с тем, что на соревнования никто из лидеров сборной страны не приехал. Валуев считает, что атлетам будет тяжело возвращаться в РФ на фоне негативного восприятия общества.

