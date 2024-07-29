Валуев: никто из лидеров российской сборной не поехал на Олимпиаду в Париже

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Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев объяснил низкие результаты российских спортсменов на Олимпиаде в Париже тем, что никто из лидеров сборной страны не приехал на соревнования. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ехать просто ради участия – оставим это на совести тех спортсменов, кто поехал на Олимпиаду", – сказал Валуев.

По мнению депутата, атлетам тяжело будет возвращаться в РФ на фоне негативного общественного восприятия.

Ранее чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал проходящие в Париже Олимпийские игры позором и темным пятном на олимпийском движении. В связи с этим он призвал вернуть ОИ в Россию, чтобы исправить ситуацию.

Также СМИ писали, что шесть представителей Южной Кореи по плаванию покинули олимпийскую деревню. Атлеты поселились в отеле рядом с бассейном в Нантере и были недовольны тем, что в шаттле отсутствует кондиционер, а также тем, что на дорогу от олимпийской деревни до бассейна уходит 1,5 часа.

