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Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался присутствовать на закрытии Олимпийских игр из-за недовольства церемонией открытия. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

"Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, однако эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр", – написал он.

Тараба уточнил, что принял решение не участвовать в церемонии закрытия игр.

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что члены ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) изображали Тайную вечерю. Между тем в Сербии заявили, что Олимпиада в Париже и Игры БРИКС показали разницу цивилизаций и призвали сербов решить, к какой из них они себя относят.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что некоторые эпизоды церемонии не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что это не показывали в России.

