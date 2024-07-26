Ольга Зайцева: только Россия сможет вернуть ценности Олимпийской хартии

Фото: Виталий Шабуров

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева считает важной поддержку, которую Россия оказывает спортсменам, не поехавшим на Олимпиаду в Париж под нейтральным флагом. Таким мнением она поделилась с Агентством "Москва".

"Если бы меня поставили перед подобным выбором, то я бы однозначно отказалась выходить на старт. Это говорят мое воспитание, мое образование, мои чувства, которые были заложены когда-то давно семьей и тренерами. Это отказ, в основе которого лежит весь мой жизненный опыт. Если же говорить о наших атлетах, то российские спортсмены обладают огромной физической и душевной силой. И они прекрасно знают, что такое спортивная борьба и как опасно, когда к ней начинают примешивать политику. Уверена, что наши великие победы еще впереди", – сказала Ольга Зайцева.

Спортсменка подчеркнула, что сама не поехала бы выступать на таких условиях, но считает, что это решение каждый должен принимать, опираясь на свое воспитание, образование и внутренние мотивы. Также, по ее словам, кампания с нейтральным статусом российских спортсменов на Олимпиаде – это "бесконечные подковерные игры чиновников, которые хотят угодить политикам".

"Сейчас как никогда становится очевидным, что именно Россия, имея огромный авторитет в спортивном мире, должна взять на себя миссию по возвращению ценностей Олимпийской хартии, где говорится о необходимости укреплять единство Олимпийского движения, защищать его независимость, содействовать его политическому нейтралитету и сохранять автономию спорта", – заявила биатлонистка.

Ранее сообщалось, что по решению Олимпийского комитета России спортсмены, не поехавшие на Олимпиаду в Париж, получают компенсации. По словам генерального директора ОКР Владимира Сенглеева, выплаты направлены тем атлетам, которые входили в российскую олимпийскую команду, поскольку комитет несет за них ответственность и должен помогать всем, чем возможно.

Между тем министерство иностранных дел РФ призвало россиян, которые будут находиться в Париже во время Олимпийских игр, проявлять бдительность.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что в случае происшествий российские дипломаты будут принимать меры для защиты прав и интересов граждан. При возникновении ЧС россияне смогут обратиться к диппредставительству РФ по круглосуточному номеру для экстренной связи.

Олимпиада во Франции проходит с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.