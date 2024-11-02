Росстандарт утвердил ГОСТ для охранников в школах

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В Росстандарте утвердили поправки в ГОСТ для учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью государственных закупок. Стандарт оговаривает важные блоки, касающиеся функционирования охранников на территории школ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Росстандарта Антона Шалаева.

Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. Согласно нововведениям, при режиме повышенной опасности сотрудник ЧОПа должен будет надеть бронежилет и бронированную каску, а также взять служебное оружие. В обычной же ситуации ему необходимо быть на посту с резиновой палкой и наручниками.

Также охранники должны будут иметь документы, доказывающие, что они прошли дополнительную физподготовку, вроде занятий по специфике оказания охранных услуг или практических тренировок по действиям при нападении или возникновении ЧС непосредственно в самой школе. Кроме того, стандартны регулируют порядок пропуска школьников в здание, обязанности сотрудников предприятий, а также сценарии проведения различных обследований объектов.

Директор НИЦ "Безопасность", объединяющего охранное сообщество в РФ, Олег Климочкин заметил, что важным моментом в ГОСТ станет требование к постоянной подготовке охранников на объектах охраны. По его словам, постоянная учеба в ходе работы является основой качественного оказания охранных услуг.

В свою очередь, депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный отметил, что действия охранника при нападении на школу должны быть отработаны до автоматизма.

"Охранники должны будут развивать дополнительные компетенции, а новые требования станут реперными точками при выборе охранных организаций. Заказчик будет знать критерии, по которым сможет оценить уровень профессионализма сотрудников. Это повысит качество оказываемых услуг, в разы увеличив защищенность школьников", – сказал парламентарий.

Между тем зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко выразил сомнение насчет готовности регионов финансировать исполнение новых стандартов.

"Мы понимаем, почему вводят этот стандарт: все трагические случаи в школах довольно громкие. Но если школе было сложно обеспечить охранника без лицензии на ношение оружия, то будет ли у нее возможность нанять человека, который соответствует всем требованиям нового стандарта, имеет все необходимые лицензии. Наверняка заработная плата такого охранника будет выше", – объяснил эксперт.

Кроме того, Авдеенко напомнил, что нередко оказывалось, что в образовательном учреждении работали охранники, однако в момент нападения сотрудники охранных организаций не совсем контролировали происходящее, поэтому, по его мнению, новый стандарт является лишь началом решения серьезной проблемы.

Ранее в Росгвардии рассказали, сколько средств нужно для охраны учебных объектов в РФ. Так, чтобы все учебные заведения в России находились под охраной, дополнительно нужно около 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии и примерно 600 миллиардов рублей ежегодно.