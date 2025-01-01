Десятки человек пострадали в давке у метро в Катаре

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Десятки человек получили травмы в результате давки при входе в метро в пригороде столицы Катара Люсейле после новогоднего фейерверка и праздничного концерта. Об этом сообщает РИА Новости.

Время работы метро было продлено в новогоднюю ночь до 02:00 по местному времени, тогда как праздничный концерт закончился в 01:00. После завершения празднования тысячи человек поспешили до единственной ближайшей станции метро, чтобы успеть до его закрытия.

В результате на месте образовалась огромная толпа, и люди начали давить друг друга. Наряды полиции пытались сдержать толпу, применяя дубинки и плетки.

Тем не менее многие люди пострадали из-за давки – сейчас им оказывают помощь врачи и парамедики. К станции метро также подъезжают дополнительные машины скорой помощи.

Позже правоохранители начали объявлять в громкоговорители о том, что работу метро решили сделать круглосуточной в новогоднюю ночь. На фоне этого пассажиров призвали переждать и подойти попозже. Несмотря на это, около метро продолжает стоять огромная толпа, пытающаяся прорваться на станцию.

Ранее несколько человек погибли, еще 40 пострадали на авиашоу в Ченнаи в Индии. Трагедия произошла на мероприятии, посвященном 92-летию Военно-воздушных сил Индии. В конце мероприятия на выходе возникла давка, в результате которой погибли от двух до трех человек.

В июне во время хаджа в Саудовской Аравии 577 человек умерли из-за жары. Местные власти заявили, что такое большое число погибших связано с огромным количеством незарегистрированных паломников.