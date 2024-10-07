TIE: не менее пяти человек погибли в давке и от обезвоживания на авиашоу в Индии

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Не менее пяти человек погибли, еще 40 пострадали на авиашоу в Ченнаи в Индии, пишет газета The Indian Express.

Как говорится в материале издания, трагедия произошла на мероприятии, посвященном 92-летию Военно-воздушных сил Индии. На пляже Marina Beach собрались 1,2 миллиона зрителей для наблюдения за демонстрационными полетами самолетов.

По данным журналистов, в конце мероприятия на выходе возникла давка, в результате которой погибли от двух до трех человек. Кроме того, во время самого авиашоу в 36-градусную жару из-за обезвоживания медицинская помощь потребовалась 150 посетителям, некоторые из них скончались.

Ранее в восточном индийском штате Бихар во время празднования фестиваля "Дживитпутрика" утонули по меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей. Еще трое пропали без вести. Трагические случаи были зафиксированы в 15 округах штата.