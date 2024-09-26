Более 40 человек утонули во время священных омовений на востоке Индии

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В восточном индийском штате Бихар во время фестиваля утонули по меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей. Еще трое пропали без вести, передает ТАСС со ссылкой на департамент по борьбе со стихийными бедствиями Бихара.

Как отмечается в сообщении, люди погибли во время церемоний священного омовения в реках и прудах в разных частях штата во время празднования фестиваля "Дживитпутрика". Так, трагические случаи были зафиксированы в 15 округах штата.

В настоящее время поисковая операция продолжается, уточнили в департаменте.

Между тем более 30 человек погибли в результате крушения лодки в Ионическом море в июне этого года. Как писали СМИ, тела 14 мигрантов нашли у южного побережья Италии. Кроме того, в международных водах Средиземного моря в проливе между Италией и Ливией нашли тела еще 10 человек.

Уточнялось, что на борту судна были 66 человек, из них 26 детей.