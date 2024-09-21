CNN: затонувшую у Сицилии яхту попросили усиленно охранять из-за секретных данных

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Водолазы потребовали у правительства усилить охрану обломков затонувшей яхты Bayesian. Это связано с опасениями, что на борту могут храниться секретные данные, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, в сейфах на судне возможно хранятся два жестких диска с секретной информацией, включающей в себя пароли и другие конфиденциальные данные. Они, в свою очередь, могут привлечь внимание международных разведок.

При этом изначально водолазы были обеспокоены тем, что с яхты могут быть похищены ценности, считают журналисты. По данным телеканала, водолазы потребовали обеспечения безопасности обломков как над водой, так и с помощью систем подводного наблюдения.

Яхта Bayesian затонула утром 19 августа недалеко от города Палермо. Причиной крушения стал налетевший смерч.

Всего на борту находились 22 человека, из которых удалось спасти только 15 пассажиров. Следователи предполагают, что часть пассажиров после затопления направились к корме и к носу яхты, однако именно второй путь оказался тупиковым.