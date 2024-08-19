Дочь миллионера Линча пропала вместе с ним после крушения яхты в Италии

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Пропавшими без вести после крушения яхты у берегов Сицилии в Италии, помимо британского миллионера Майкла Линча, считаются его дочь Ханна и шеф-повар яхты Рикардо Томас. Об этом сообщает BBC со ссылкой на гендиректора сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина.

При этом имена еще трех пропавших без вести пассажиров судна не называются. Поисково-спасательные работы будут вестись всю ночь, отметил Кочина. При этом он выразил надежду, что результатов можно будет ожидать уже к утру вторника, 20 августа. Поисковые команды были усилены за счет прибывших из Рима специалистов.

При этом экс-партнер Линча, бывший топ-менеджер британской компании по разработке программных решений Autonomy Стивен Чемберлен был сбит машиной в Кембриджшире в Англии. По данным Reuters, мужчина попал в ДТП утром 17 августа и теперь подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Яхта Bayesian затонула утром 19 августа недалеко от города Палермо. Судно шло под британским флагом. Происшествие, по предварительным данным, случилось из-за урагана.

После затопления яхты шесть человек считаются пропавшими без вести, один пассажир погиб. Всего на борту находились 22 человека. Как сообщают СМИ, Линч мог оказаться среди пропавших, а в числе спасенных его супруга Анджела Бакарес.

