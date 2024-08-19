Telegraph: мультимиллионер Майк Линч пропал после крушения яхты в Италии

19 августа, 20:34Происшествия
Фото: AP Photo/Michael Liedtke
Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, мультимиллионер Майк Линч мог оказаться среди пропавших без вести после крушения яхты Bayesian в Италии, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Telegraph.
Отмечается, что причиной крушения яхты мог быть налетевший смерч. В числе спасенных супруга Линча Анджела Бакарес, добавили в издании.
После затопления яхты шесть человек считаются пропавшими, один пассажир погиб. Всего на борту находились 22 человека.
В СМИ отметили, что речь идет о яхте с британским флагом. Сейчас судно находится на глубине 49 метров в 800 метрах от берега.
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