AP: спасатели подняли с затонувшей у Сицилии яхты тела всех погибших

Фото: Vigili del Fuoco via AP

Спасатели вытащили с затонувшей у берегов итальянского острова Сицилия яхты тело шестого погибшего, завершив таким образом поисковую операцию. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на береговую охрану Италии.

По информации агентства, личность последней жертвы еще не определена, однако, по предварительным данным, ею могла быть 18-летняя дочь британского бизнесмена Майка Линча Ханна.

Яхта Bayesian, которая плавала под британским флагом, затонула утром 19 августа недалеко от города Палермо. Причиной крушения стал налетевший смерч. Сейчас судно находится на глубине 49 метров в 800 метрах от берега.

Всего на борту находились 22 человека, из которых только 15 пассажиров, включая ребенка, удалось спасти. В их числе также была супруга погибшего бизнесмена Анджела Бакарес.

Подтвержденное число жертв составляет 6 человек, включая председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, его супругу Джуди, британского миллионера в сфере высоких технологий Майкла Линча, юриста британской Clifford Chance Криса Морвилло и его жену Неду, а также шеф-повара яхты Рекалдо Томаса. Пропавшей без вести числилась 18-летняя дочь Линча Ханна.

