Тела бизнесмена Линча и его дочери нашли после кораблекрушения в Италии

Фото: AP Photo/Salvatore Cavalli

Занимающийся информационными технологиями 59-летний бизнесмен Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна погибли в результате крушения яхты у берегов Сицилии. Об этом гендиректор сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочина сообщил газете The Daily Telegraph.

"Два тела, поднятые с места крушения затонувшей яхты Bayesian, опознаны как Майк Линч и его дочь Ханна", – пишет издание.

Водолазы обнаружили тела еще двух человек и сейчас поднимают их.

Яхта Bayesian затонула утром 19 августа недалеко от города Палермо. Судно шло под британским флагом. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Сейчас судно находится на глубине 49 метров в 800 метрах от берега.

СМИ сообщали, что Линч и его дочь вместе с шеф-поваром яхты Рикардо Томасом входили в число пропавших. Супруга бизнесмена Анджела Бакарес спаслась. Береговая охрана спасла еще 14 пассажиров, включая ребенка. Всего на борту находились 22 человека.

