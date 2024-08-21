Guardian: шансов найти живыми пропавших после крушения яхты на Сицилии нет

Фото: АР/Italian Coast Guard

Спасатели исключили вероятность найти живыми пропавших пассажиров яхты, потерпевшей крушение у побережья Сицилии, сообщает газета Guardian со ссылкой на сотрудника итальянской береговой охраны Винченцо Дзагаролу.

"Никогда не говори никогда, но разумно ответить "нет", – заявил Дзагаролу, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что пропавшие все еще живы.

Он не исключил, что их нет внутри лодки, при этом известно, что лодка быстро затонула. По его мнению, шестеро пропавших без вести могли не успеть выбраться.

С 19 августа шестеро человек считаются пропавшими после затопления яхты Bayesian в Италии. Речь идет о яхте с британским флагом. Один пассажир погиб. Всего на судне находились 22 человека.

В числе пропавших оказался мультимиллионер Майкл Линч, а также председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена. Береговая охрана спасла 15 пассажиров, включая ребенка.

Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Сейчас судно находится на глубине 49 метров в 800 метрах от берега.