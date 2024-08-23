QN: жертвы крушения яхты у берегов Сицилии пытались спастись при ее затоплении

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Жертвы крушения яхты Bayesian у берега итальянской Сицилии пытались спастись, передает издание Quotidiano Nazionale (QN).

Выжившие члены экипажа и пассажиры рассказали, что тела погибших оказались не в тех каютах, где они должны были быть.

Также в издании Corriere della Sera добавили, что положение погибших может говорить о том, что яхта затонула через нос, а потом легла на правый борт.

Некоторые покинувшие каюты в носовой части корабля могли попытаться найти воздух в левой части судна. Сами следователи предполагают, что часть пассажиров после затопления направились к корме и к носу яхты, однако именно второй путь оказался тупиковым.

Яхта с 22 людьми на борту затонула на глубине 49 метров в 800 метрах от берега 19 августа. Спасателям удалось спасти 15 пассажиров, включая ребенка.

Подтвержденное число жертв составляет 6 человек, включая председателя совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатана Блумера, его супругу Джуди, британского миллионера в сфере высоких технологий Майкла Линча, юриста британской Clifford Chance Криса Морвилло и его жену Неду, а также шеф-повара яхты Рекалдо Томаса. Пропавшей без вести остается 18-летняя дочь Линча Ханна.

