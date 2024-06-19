AFP: свыше 500 паломников погибли в Саудовской Аравии из-за жары

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Во время хаджа (паломничества, связанного с посещением Мекки в определенное время. – Прим. ред.) в Саудовской Аравии умерли 577 человек из-за жары. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

В Саудовской Аравии наблюдается экстремальная жара – на термометрах выше 51 градуса. Источники иностранного СМИ уточнили, что не менее 323 погибших были египтянами, почти все из них умерли из-за жары. Только один скончался якобы из-за давки, во время которой получил смертельные травмы. Еще не менее 60 погибших оказались иорданцами, отметили в издании.

Один чиновник подчеркнул, что такое большое число погибших связано с огромным количеством незарегистрированных паломников. По его словам, их прибытие спровоцировало хаос в лагерях для помощи верующим.

Ранее сообщалось о смерти 14 иорданских паломников в Саудовской Аравии. МИД страны заявлял, что шесть человек погибли из-за экстремальной жары, еще 17 числятся пропавшими без вести.

До этого Минздрав Саудовской Аравии предупреждал о резком повышении температуры воздуха. Паломникам рекомендовали пить больше воды и не находиться на улице в самые жаркие часы.

