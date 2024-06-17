Минимум 14 паломников погибли в Саудовской Аравии из-за экстремальной жары

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Минимум 14 паломников из Иордании погибли во время хаджа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Reuters.



Агентство, ссылаясь на МИД страны, сообщило, что шесть человек скончались из-за экстремальной жары, еще 17 числятся пропавшими без вести. Синоптики предупредили, что к вечеру 17 июня воздух прогреется до 47 градусов.

Ранее Минздрав Саудовской Аравии предупреждал о резком повышении температуры воздуха. Паломникам рекомендовали пить больше воды и не пребывать на улице в самые жаркие часы.

До этого 22 паломника погибли при падении автобуса в ущелье на севере Индии. 60 находившихся в автобусе человек в момент падения получили травмы. Их доставили в местные больницы.

