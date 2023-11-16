Зарубежные ученые предупредили об опасной для жизни жаре в будущем

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В ближайшие десятилетия произойдет усиление тепловых волн, а также рост фатальных случаев почти в пять раз. К таким выводам пришла международная группа экспертов, говорится в статье на портале Phys.org.

По их данным, это произойдет в том случае, если не будут приняты меры по предотвращению изменения климата. Несмотря на рост призывов к глобальным действиям, выбросы углекислого газа, связанные с энергетической промышленностью, достигли максимумов в 2022 году, заявили ученые.

Они также рассказали, что люди в самых разных странах мира подвергались воздействию опасных температур в среднем 86 дней. Согласно исследованию The Lancet Countdown, порядка 60% этих дней были более чем в два раза более вероятными из-за изменения климата.

Кроме того, количество людей старше 65 лет, которые погибли из-за жары, увеличилось на 85% с 1991–2000 по 2013–2022 годы. Исходя из сценария, по которому мир потеплеет на два градуса Цельсия, ежегодное число смертельных связанных с жарой случаев, вырастет на 370% к 2050 году.

Ранее стало известно, что прошлый месяц, когда средняя температура составляла 15,30 градуса Цельсия, стал самым теплым октябрем за всю историю метеонаблюдений за погодой в мире. Это на 0,85 градуса выше среднего значения для октября в период с 1991 по 2020 год и на 0,40 градуса выше предыдущего самого теплого октября 2019-го.

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