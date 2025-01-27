Bloomberg HT: телеведущий Недим Туркмен погиб с семьей при пожаре в турецком отеле

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Телеведущий, финансовый консультант и спортивный менеджер Недим Туркмен погиб с семьей при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте "Карталкая" в турецкой провинции Болу. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Bloomberg HT.

По данным журналистов, вместе с Туркменом погибли его жена, 18-летняя дочь и 22-летний сын.

Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" вспыхнул 21 января. Погибли 78 человек и еще несколько получили травмы.

Суд арестовал владельца сгоревшего отеля. Также были задержаны его директор, заммэра провинции Болу и вице-глава пожарной службы.

Позже владелец Grand Kartal обвинил в трагедии шеф-повара, электрика и охранников. По его словам, шеф-повар несет ответственность за состояние электроприборов на кухне, а кнопками пожарной сигнализации управляет электрик.