BirGün: парламент Турции может создать комиссию по расследованию пожара на курорте

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Великое национальное собрание Турции может создать комиссию по расследованию пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Об этом сообщает газета BirGün.

Как говорится в материале издания, парламент рассмотрит ходатайства, поданные правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) и некоторыми оппозиционными партиями, о проведении парламентского расследования пожара.

"Комиссия займется расследованием пожара в "Карталкая" и мер, которые необходимо принять для предотвращения повторения подобных инцидентов", – отмечает издание.

Ранее суд принял решение об аресте владельца сгоревшего отеля. В рамках расследования также были задержаны его директор, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.

Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу произошел 21 января. В результате погибли 78 человек и еще несколько пострадали.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.