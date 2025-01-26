Владелец отеля в Турции, где погибли 78 человек, обвинил в ЧП шеф-повара и электрика

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Владелец отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу, где из-за пожара погибли 78 человек, заявил, что вся ответственность за случившееся лежит на персонале.

В частности, он обвинил в трагедии шеф-повара, электрика и охранников, сообщила газета Karar со ссылкой на его заявления во время суда.

Так, в ходе заседания, владелец отеля указал, что шеф-повар несет ответственность за состояние электроприборов на кухне, а кнопки пожарной сигнализации находятся под управлением электрика.

Накануне суд принял решение об аресте владельца сгоревшего отеля. В рамках расследования также были задержаны его директор, заместитель мэра провинции Болу Седат Гюленер и вице-глава пожарной службы Кенан Кошкун.

Пожар на крыше отеля горнолыжного курорта "Карталкая" в провинции Болу произошел 21 января. В момент возгорания в здании находились 237 человек. В пожаре погибли 78 человек и еще несколько пострадали.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и попросил его пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим.